Актуальні шкіряні тренчі на весну 2023: на що треба звернути увагу

Тренч – це універсальна річ в міжсезоння. Навесні дизайнери радять робити ставку саме на шкіряних варіантах – від чорних тренчів у стилі "Матриці" до байкерських моделей. Що запропонували носити дизайнери цього сезону – дивіться у матеріалі.

Знайти шкіряний тренч навесні дуже легко, адже вони є в кожного українського бренду, чи магазині мас-маркету. Шкіряні тренчі у своїх колекціях представили відомі бренди: Prada, Burberry, Chloe, Tod's та Bottega Veneta.

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Шкіряний тренч – це не просто тренд на кілька сезонів, він вже завоювув настільки сильну популярність, що залишиться з нами на кілька років. Універсальність шкіряного тренчу полягає в тому, що ви можете носити його, як навесні, так і восени.

Дизайнери запропонували безліч шкіряних тренчів, на будь-який колір та смак. Втім, якщо у вашому гардеробі ще не було шкіряного виробу, то краще розпочати з чорного кольору. З таким базовим варіантом ви можете створити чимало цікавих та стильних образів.

Якщо ж вам захочеться чогось цікавішого, то придивіться до вінілових тренчів, плащів зі штучної крокодилячої шкіри, вінтажних тренчів з потертостями та навіть денімових варіантів.



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue



Модні шкіряні тренчі на весну / Фото з Vogue