У моду вриваються штани puddle: як вони виглядають та з чим носити

Цього сезону мішкуваті штани тріумфують у вуличній моді. Штани puddle характеризуються надмірно розкльошеним подолом. Такі штани вже активно починають носити головні героїні стрітстайлу.

Модель з тенденцій 1990-х років має андрогінний характер та з’явилася на подіумах сезону осінь-зима 2022/2023 не лише в жіночих, але й чоловічих колекціях.

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Які модні кольори можна застосовувати та як стильно носити штани puddle - дивіться на прикладі провідних fashion-інфлюенсерок.

М’які відтінки

Попри велику популярність яскравих кольорів, нейтральні відтінки не перестають бути модними та затребуваними. Цієї осені робіть ставку на бліду гаму кольорів. Погода дозволить нам ще вигуляти такі штани з ефектними оверсайз-жакетами.



Трендові штани осені / Фото з Vogue



Трендові штани осені / Фото з Vogue

Чорно-біла класика

Хроматичний дует, що складається з чорного та білого кольору – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Чорний та білий – це надійний вибір для модниць, адже таке поєднання кольорів завжди виглядає вишукано та стильно. Картатий принт все ще в трендах, тож робіть ставку на костюми, що складаються з жакета і штанів puddle.



Трендові штани осені / Фото з Vogue

Вирізи

Цього сезону вирізів на одязі є чимало. І це стосується не лише суконь, але й штанів. Модель puddle з вирізами вище колін приміряла інфлюенсерка з додаванням жилету-жакету з роз’єднаними деконструйованими рукавами.



Трендові штани осені / Фото з Vogue

Поєднання з пухнастим верхнім одягом

Дизайнери у новому сезоні представили не лише пухнасті сумки та взуття, але й верхній одяг. Обирайте восени улюблену дублянку "овечку" чи коротку шубу та поєднуйте зі штанами puddle.



Трендові штани осені / Фото з Vogue