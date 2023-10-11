Кольорові колготки – тренд осені 2023: їх будуть носити всі

Чорні колготки – одвічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Та разом з цим цього сезону варто додати кольорові колготки, які вже презентували для осіннього сезону чимало відомих брендів.

Як не дивно, але кольорові колготки – найбажаніша покупка в холодну пору року. Обирайте для себе серед всіх можливих кольорів – від фіолетового до червоного чи зеленого. Що цікаво, ці колготки варто застосовувати у своїх повсякденних образах.

Цікаво Штани puddle – модний тренд осені: найкращі стильні виходи

З’явилися колготки у 1938 році, однак до щоденного вжитку жінок увійшли лише в 1953 році, коли винайшли лайкру, яка зробила їх еластичними. Популяризувала ці колготки дизайнерка Мері Квант, яка у 1960-му році представила спідницю в довжині міні, яка стала найбажанішим елементом стилю жінок.



Трендові колготки осені 2023 / Фото Vogue

Ажіотаж спідниця спричинила в 1968 році, коли бренд Dim випустив свою колекцію колготок тілесного та кольорового кольору. Тоді колготки починали набирати популярності, адже їх захотіла приміряти кожна модниця.

У 1970-х роках популярними вважалися яскраві кольорові колготки – в червоному, помаранчевому, жовтому та синьому кольорі. Таким чином ці колготки дозволяли кожній жінці проявити свою індивідуальність.

У колекції осінь-зима 2023/24 відбулося відродження забутих трендів, тож дизайнери зробили ставку на яскраві кольори колготок. Міучча Прада для Miu Miu знову презентувала вироби "без штанів" з додаванням яскравих колготок.



Трендові колготки осені 2023 / Фото Vogue

Італійський бренд не єдиний, хто вирішив урізноманітними образи завдяки кольоровим колготкам. Яскраві відтінки також презентували бренди Jacquemus та Gucci . Останні не лише випустили кольорові колготки, але й прикрасили колготки стразами та презентували вироби в сіточку.



Трендові колготки осені 2023 / Фото Vogue



Трендові колготки осені 2023 / Фото Vogue



Трендові колготки осені 2023 / Фото Vogue