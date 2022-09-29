Як виглядають модні чоботи на підборах: трендову модель показує Розі Гантінгтон-Вайтлі
Джерело:інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі
Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі затята модниця, тож показала своїм прихильникам нову модель чобіт від Bottega Veneta, які мають всі шанси стати популярною моделлю цієї осені.
Розі Гантінгтон-Вайтлі починає помалу відновлювати свій блог в інстаграмі та ділитися з підписниками стильними аутфітами.
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Британка обожнює бренд Bottega Veneta, тож продемонструвала нову модель чобіт на підборах в двох кольорах – чорному та білому І хоч манекенниця сама створює взуття разом з італійським брендом Gia, цього разу вона обрала чоботи від іменитої марки.
Популярна модниця Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших fashion-інфлюенсерок. Для багатьох вона є натхненням, тож за її кожною новою світлиною у стильному вбранні в інстаграмі слідкує понад 16 мільйонів користувачів.
Манекенниця часто любить показувати образи за допомогою серії знімків, зроблених вдома біля дзеркала.
Цього разу зірка опублікувала добірку чотирьох образів, в яких показала, з чим можна поєднувати чоботи на підборах. Білявка обрала взуття з заокругленим носком до колін з тисненням у вигляді косичок.
Модниця одягнула кавову теплу сукню, поєднавши її з білими чобітьми та сумкою. Також вона приміряла аналогічну синю сукню, яку вже довершила чобітьми чорного кольору та додала білий невеличкий клатч.
Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендове взуття на осінь / Фото з Instagram
Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендове взуття на осінь / Фото з Instagram
Для міських виходів Розі показала look, що складається з базових блакитних джинсів, майки та молочного шкіряного тренча. До такого аутфіту вона одягнула білі чоботи.
Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендове взуття на осінь / Фото з Instagram
Останній образ Розі Гантінгтон-Вайтлі досить витончений та святковий. Британка приміряла довге розкішне плаття на довгий рукав, поєднавши його з білими чобітьми та сумкою-відром.
Розі Гантінгтон-Вайтлі показала трендове взуття на осінь / Фото з Instagram