Трендові блузи на весняно-літній сезон: найкраща добірка

Романтичні блузи – тренд на весняно-літній сезон. Вони є універсальними та незамінними під час створення будь-якого образу. Вони поєднуються зі штанами, спідницями, шортами та джинсами.

Для весняно-літньої колекції дизайнери приготували найкрасивіші блузи – від флористичних візерунків до класичних бавовняних моделей.

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Напівпрозорі

"Голі" сукні дуже вплинули на тренд одягу загалом, тож блуз із напівпрозорих матеріалів значно побільшало. Обирайте блузи з бантами, які додають образу романтичності.



Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Принти

Квіткові принти навесні – гарна можливість додати ще більше квітів у цей теплий період. Якщо любите сміливі виходи, то можете римувати блузу з квітковою спідницею, або ж носити її з базовими джинсами чи штанами.



Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Рюші та оборки

Оборки та рюші не втрачають популярності в цьому сезоні, тож приміряйте їх з улюбленими палацо чи шкіряними штанами.



Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Бавовняні

Блузи з бавовни – безпрограшна класика. Valentino представили цікавий монолук, який ви можете спробувати повторити зі своїм одягом.



Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue