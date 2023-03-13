Трендові блузи на весняно-літній сезон: найкраща добірка
Джерело:Vogue
Романтичні блузи – тренд на весняно-літній сезон. Вони є універсальними та незамінними під час створення будь-якого образу. Вони поєднуються зі штанами, спідницями, шортами та джинсами.
Для весняно-літньої колекції дизайнери приготували найкрасивіші блузи – від флористичних візерунків до класичних бавовняних моделей.
Читайте також Співачка Tems з’явилася на Оскарі у сукні від українського бренду: вражаючий образ
Напівпрозорі
"Голі" сукні дуже вплинули на тренд одягу загалом, тож блуз із напівпрозорих матеріалів значно побільшало. Обирайте блузи з бантами, які додають образу романтичності.
Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
Принти
Квіткові принти навесні – гарна можливість додати ще більше квітів у цей теплий період. Якщо любите сміливі виходи, то можете римувати блузу з квітковою спідницею, або ж носити її з базовими джинсами чи штанами.
Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
Рюші та оборки
Оборки та рюші не втрачають популярності в цьому сезоні, тож приміряйте їх з улюбленими палацо чи шкіряними штанами.
Модні блузи на весняно-літній сезон / Фото з Vogue
Бавовняні
Блузи з бавовни – безпрограшна класика. Valentino представили цікавий монолук, який ви можете спробувати повторити зі своїм одягом.