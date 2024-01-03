Тренди 2024 року: що будуть носити всі світові модниці

Модні видання пістріють статтями про модні новинки, тож їх просто неможливо обійти. У новому матеріалі розповімо вам про трендові новинки на перше півріччя 2024 року – весняно-літній сезон.

У майбутньому сезоні в моду повернуться речі в стилі 90-х років, шорти та бра стануть ще коротшими. Серед знайомих нам речей залишаться денімові аутфіти та прозоре вбрання.

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Якщо ви вже для себе формуєте списки з модним вбранням, то радимо звернути увагу на речі, які найбільше презентували на подіумах модні бренди.

Бахрома

Цей акцентний елемент, який прикрашає вбрання з’явився у колекціях Alexander McQueen, Bottega Veneta, Jil Sander, а також на спідницях із показів Givenchy, Gucci й Prada.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Мінімалізм

У новому сезоні в моді буде елегантність й простота, тож провідною буде тенденція на нейтральні відтінки та класичні форми. Звертайте увагу на базові блейзери, пальта, класичні костюми тощо.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Прозорість

Вбрання з прозорими вставками або ж повністю прозорі сукні, штани чи спідниці з’являються на подіумах кожного сезону.Та у 2024 році особливого шарму набудуть сукні саме білого прозорого кольору.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Монохромний денім

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

У новому році в моді буде подвійний денім. Одягайте джинсову куртку з денімовими штанами, спідницею чи шортами.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Гучна розкіш

У першому півріччі бренди вирішили зробити ставку на яскраві кольори й силуети. У 2023 році в моді була "тиха розкіш", а 2024 подарує нам "гучну розкіш". Обирайте для себе вбрання з лелітками і кристалами та поєднання яскравих кольорів та принтів.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Металічні відтінки

У 2024 році в моді будуть металічні відтінки – золото, срібло й металік. Робіть ставку на розкішні сукні, сумки, прикраси та навіть костюми.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel

Мікрошорти й мікробра

Gucci представили варіацію шкіряних мікрошортів. Мікробра також стануть яскравими акцентами. Вони з’явились в колекціях Gucci, на показах Rick Owens, Hermès, Dries Van Noten і Acne Studios.



Актуальне вбрання на 2024 рік / Фото L'officiel