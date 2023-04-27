У моду входить золота сумка: аутфіти від зірок стрітстайлу

Неочікувано в моду з новою силою повертається золотистий відтінок. Позолочений одяг вже можна було помітити у багатьох модниць, тепер вони всі звернулися до золотистої сумки Fendi.

Відтінок живого золота посів провідні позиції у гардеробах багатьох модниць, пише 24 канал. Золотистими сумками ніби для танцполу фешіоністи доповнюють свої повсякденні виходи.

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Популярність ця сумка бере ще з серіалу "Секс у великому місті". Ймовірно, ви пригадаєте уривок, в якому Саманта за обідом показує подругам свою нову сумку, і, звісно, це була Gold Baguette від Fendi. Спостерігаючи за тим, яких обертів набирає мода нульових, то й не дивно, що така річ опиняється серед трендів.



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram

Золота лихоманка поверталась до нас минулого сезону, втім не всім підійде золотистий бомбер чи штани, тому краще розпочати своє знайомство з цим непростим кольором саме з аксесуара.

Відтінок золота є досить вимогливим, навіть, якщо у вас лише сумка. Тому важливо акуратно створювати образ, щоб не переборщити. Навесні поєднуйте таку сумку з пісочним тренчем, кремовими штанами карго, вінтажною шкірянкою чи костюмом в класичному кольорі. Влітку такою сумкою можна доповнювати сукні та сарафани.

Дует чорного та золотого – ідеальна пара, тому можете сміливо поєднувати будь-який одяг темного відтінку із золотистою сумкою.



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram



Стильна золотиста сумка на весну 2023 / Фото з Instagram