Модель з обкладинки Vogue стала військовим кореспондентом: історія Лі Міллер

Лі Міллер – одна з найвідоміших журналісток під час Другої світової війни. До того, як стати воєнкором, вона встигла стати обличчям глянцю Vogue та знятися в кількох рекламних кампаніях.

Елізабет Міллер народилася у передмісті Нью-Йорка у 1907 році. Пристрастю батька дівчини була фотографія, тож саме він прищепив доньці любов до цього виду мистецтва.

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У 7 років дівчинку зґвалтував друг сім’ї, і батько хотів за допомогою фотографії допомогти доньці відновити баланс зі своїм тілом – він знімав її оголеною. У 20-річному віці дівчина поїхала підкорювати Нью-Йорк.

У цьому віці вона випадково знайомиться із засновником видавничого Дому Conde Nast. Чоловік буквально витягнув її з-під коліс автівки на одній з вулиць Мангеттена. Конде Наст був вражений зовнішністю дівчини, тож згодом вона прикрасила обкладинку Vogue. Художник Жорж Лепал змалював з неї модний у той час образ дівчини-флеппера.



Обкладинка Vogue Лі Міллер / Фото з Vogue

Лі Міллер після появи на обкладинці глянцю отримала чимало комерційних проєктів та навіть стала першою моделлю, що прорекламувала тампони Kotex.

1929 року Елізабет Міллер вирушила підкорювати Париж. Вона зустрілася з фотографом Меном Реєм, сказавши йому, що буде його студенткою. Лі Міллер швидко вчилася, вона була для Рея і натурницею, і асистентом, і рівноправною учасницею творчого процесу.



Лі Міллер в об'єктиві Мена Рея / Фото з Vogue



Лі Міллер в об'єктиві Мена Рея / Фото з Vogue

Після трьох років стосунків зі своїм вчителем та коханим Лі Міллер знайомиться з єгипнянином Азізом Беєм. У грудні 1932 року дівчина повернулася до Нью-Йорка і відкрила там школу фотографії. Ще через кілька років вони з чоловіком перебралися до його рідного Каїра.



Лі Міллер в Каїрі / Фото з Vogue

Втім вже у 1937 році серцеїдка на балі-маскараді в Парижі Лі Міллер познайомилася з британським колекціонером Роландом Пенроузом, і у них зав'язався роман. Згодом Лі Міллер переїхала до нього в Лондон і з початком Другої світової війни стала військовим фотокореспондентом Vogue.

Вона отримала офіційну акредитацію та одягнула форму. У її об’єктив потрапляло побутове життя в госпіталях, звільнення Парижа та концентраційний табір Дахау. У США вона відсилала ці фото з єдиною позначкою: "Будь ласка, повірте мені – це правда".



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У Міллер є одне дуже знакове фото часів Другої світової в ролі моделі. Фото зроблене в мюнхенських апартаментах Адольфа Гітлера у травні 1945 року. Американка туди потрапила разом з фотографом Девідом Шерманом. Він зняв Лі Міллер в особистій ванній кімнаті фюрера, де на задньому фоні стоїть його портрет.



Лі Міллер у ванній Адольфа Гітлера / Фото з Vogue

Після 8 травня 1945 року війна для Лі Міллер не скінчилася. Вона все життя страждала на посттравматичний синдром і часто впадала в депресію. 1947 року у неї народився син Ентоні. Порятунок від спогадів вона знайшла у кулінарії. Померла Лі Міллер 1977 року від раку. ЇЇ величезний фотоархів зберігся завдяки старанням сина. Він видав книгу "Життя Лі Міллер".