Мішель Вільямс повідомила світові про свою вагітність в сукні від українського бренду Sleeper

Знаменита акторка Мішель Вільямс повідомила всім про свою третю вагітність в досить оригінальний спосіб. Зірка фільмів фільмів "Веном" та "Горбата гора" знялася для глянцю Variety в сукні від українського бренду.

41-річна зірка Голлівуду готується стати мамою втретє. Саме під час зйомок для видання Variety акторка вирішила в такий цікавий спосіб розповісти про свою вагітність.

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"Це неймовірно радісно. З роками ти запитуєш, чи зможеш знову народити. Приємно усвідомлювати, що те, чого ви хочете найбільше у світі, виявляється можливим ще раз. Це успіх для мене та моєї родини", – зазначила Мішель Вільямс.

Це вже буде другий малюк знаменитості від чоловіка режисера Томаса Кейла. Старшу доньку Матильду Роуз Леджер актриса народила від легендарного виконавця Джокера Гіта Леджера. Відомий американський актор Хіт Леджер помер у 28-річному віці після того, як випив смертельну дозу ліків.

Номінантка на "Оскар" вразила не лише повідомленням про свою вагітність, але й вибором вбрання. Для зйомок у глянцю Мішель Вільямс обрала білосніжну довгу сукню на бретельках з пір’ям від українського бренду Sleeper.

Сукня є частиною весільної Pre-Spring колекції, презентованої у січні 2022 року. Натхненний Золотою добою Голівуду, виріб виконаний з EcoVero тканини, що є екологічним аналогом віскози. Коштує шовкова сукня на сайті бренду 6 380 гривень.



Мішель Вільямс в сукні від бренду Sleeper / Фото з інстаграму

Як бренд Sleeper підкорив світ

Про бренд Sleeper зірки першої величини дізналися ще кілька років тому. Так, на червоних доріжках у виробах від українського бренду на червоних доріжках з’являлися Кім Кардашян, Ріанна та Селена Гомес. Загалом у знаменитих піжамах з пір’ям красувалися Емілі Ратажковскі, Кендалл Дженнер, стилістка Бланка Міро, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, Періс Гілтон, Кортні Кардашян та багато інших.



Леонні Ганне в костюмі від бренду Sleeper / Фото з інстаграму

У 2019 році Катя Зубарєва та Ася Вареца увійшли до списку найуспішніших молодих професіоналів, яким ще не виповнилося 30 років.

На початку 2022 року знаменита кінозірка та лауреатка премії "Оскар" Джуліанна Мур одягнула чорний костюм з люрексовою блискучою ниткою.



Джуліанна Мур в костюмі від бренду Sleeper / Фото з інстаграму