Міла Куніс, Адель і Мадонна одягнули віртуальні синьо-жовті сукні у формі серця: вражаючі образи

Міжнародний ритейлер Dress-X вирішив віддячити всім зіркам, які підтримали Україну, "одягнувши" їх у речі з колекції Support Ukraine. Знаменитості позували у віртуальному вбранні.

Чимало світових зірок підтримує Україну у війні з російськими окупантами. Знаменитості жертвують гроші на гуманітарну допомогу та висловлюють співчуття українцям, які страждають від навали російських військових.

Читайте також Victoria's Secret закривається в Росії: у черзі за трусами стоять навіть чоловіки

Так, бренд віртуального цифрового одягу Dress-X вирішив віддячити зіркам та "одягнути" їх у свої елементи гардероба.

Проєкт заснували у 2019 році у Сан-Франциско Дар’я Шаповалова та Наталя Моденова. У цифровому вбранні для обкладинки глянцю позувала Мей Маск, а тепер дизайнерки приміряли своє вбрання на інших зірках.

"Dress-X дуже вдячний всім знаменитостям, активістам та ключовим лідерам думок, які підвищують обізнаність про російське військове вторгнення в Україну. У такі моменти наші голоси є такою ж могутньою зброєю, як і зброя на полі бою. Разом ми сильні! Dress-X хоче віддати належне кожному лідеру культури, який публічно підтримав Україну, одягнувши їх у нашу знамениту сукню LUV від та інші речі з колекції Support Ukraine", – йдеться в дописі бренду.

У синьо-жовтих сукнях у вигляді серця від Dress-X позувала Мадонна, Белла Хадід, Шер, Адель, Міла Куніс та Дженніфер Еністон. У жовтих світшотах з синім надписом "Stand with Ukraine" з’явився Джаред Лето, Міла Йовович, група Gorillaz та Бенедикт Камбербетч.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч