Ми бігли повз трупи: модель Юлія Хромцова розповіла, як тікала з Ірпеня з котами та собакою

Українська модель Юлія Хромцова розповіла історію, як їй вдалося втекти з Ірпеня, який перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Місто Ірпінь, що у Київській області, постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед мирного населення – налякані літні люди та маленькі діти. Ворожі окупанти під час евакуації кілька днів тому цинічно відкривали вогонь по цивільних мешканцях під час спроби евакуюватися.

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Учора, 9 березня, з Київщини вдалося вивезти приблизно 700-800 людей, втім модель Юлія Хромцова втекла з Ірпеня ще 6 березня. Глянцю Vogue манекенниця розповіла історію про те, як вона покидала небезпечне місто разом зі своїм хлопцем та домашніми улюбленцями.

Юлія Хромцова розповіла, що у день, коли розпочалася війна, вона з хлопцем перебувала в Ірпені. 24 лютого вона разом зі своїми трьома котами, собакою та коханим перебралася до своєї подруги. Там їх застали вже перші залпи танків, увечері.



Модель Юлія Хромцова / Фото з інстаграму

В Ірпені вже ввели комендантську годину, але вдень можна було спокійно пересуватися, хоча й під звуки перестрілок та бомбардувань.

"За кілька днів сталося страшне: над будинками мирного населення почала працювати авіація. На наших очах знищували приватний сектор; ми читали, як у місті на нові ЖК падали бомби. Під час тривоги ми збирали переляканих тварин у переноску й спускалися до підвалу. Пересиджували годину й поверталися. Потім ситуація стала загострюватися; у нас зникло світло, навколо бомбили, ракети літали над головами. Зник зв’язок, і ми взагалі не розуміли, кому підконтрольне місто, чи можна виходити", – розповіла Юлія Хромцова.



Юлія Хромцова з домашнім улюбленцем / Фото з Vogue

6 березня вона вирішила покинути Ірпінь. Юлія зібрала корм тварин та вирушила до Нової траси пішки. Дорога їхня була нелегка, адже "переноска важила, як мішок цементу".

"Коли ми дісталися Нової траси полями, треба було перейти місток, споруджений з дощечок. Я не могла взяти Тайсона – руки були зайняті, але він мужньо біг бездоріжжям, тримався поруч і був абсолютно спокійним під час вибухів, не зриваючись з повідця. Того дня ми бігли повз трупи тієї родини з двома дітьми, яку вбили окупанти під час евакуації мирного населення в Романівці", – згадує Юлія.

Дивом на дорозі з’явився фургон, тож Юлія разом з собакою швидко в нього заскочила. Хлопець з котами також наздогнав авто та застрибнув до кузова. До точки призначення пара добиралася ще 5 годин. Котики пробули увесь час втрьох у переносці, без можливості сходити до туалету. Та навіть коли Юлія добралася до безпечного місця, коти й далі сиділи купкою в переносці і вийшли не відразу.



Домашні улюбленці Юлії Хромцової / Фото з Vogue

"Починаючи з 24.02, я тільки й чула, що тварини у воєнний час – це тягар, який треба залишити у квартирі, розпустити: "Нічого страшного, пересидять", та інші аргументи не на користь тварин. Але нині мої звірі зі мною. Я не кинула б їх, знаючи, що немає змоги забрати: залишилася б зі своїм тягарем. Нехай це питання життя і смерті, я відповідальна за них назавжди", – заявила модель Юлія Хромцова.



Домашні улюбленці Юлії Хромцової / Фото з Vogue