Мей Маск з’явилася у новій у вишиванці від українського бренду Kris Maran: бездоганний образ

Відома зіркова матуся Мей Маск автивно підтримує Україну. 74-річна дієтологиня та письменниця похизувалася новою вишиванкою, яку вона придбала від українського бренду Kris Maran.

Мей Маск вражає своєю підтримкою до українського народу. Лише вчора вона з’явилася у сукні від української дизайнерки Ельвіри Гасанової, а вже сьогодні продемонструвала у своєму інстаграм-профілі новий look.

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Знаменита білявка приїхала на конференцію своєї дочки Тоски Маск у Лос-Анджелесі в стильному образі.

Новий аутфіт Мей Маск

Мей Маск одягнула білосніжну вишиванку на короткий рукав з вишитими манжетами та чорною вишивкою з квітами. Білявка вчергове обрала виріб від українських дизайнерок, які заснували бренд Kris Maran, Анни та Христини Стельмах. Вишиванка, яку обрала мама мільярдера Ілона Маска, коштує на сайті бренду 6 200 гривень.

Зверху письменниця накинула білий піджак від бренду Gasanova. Її образ доповнювали світло-сірі джинси з розрізами на колінах та зелені сандалі.

Щодо аксесуарів, то 74-річна модель зробила ставку на сережки-кільця з перлинами, коричневі сонцезахисні окуляри та чорну шкіряну сумку. Стилісти, як завжди, вклали волосся дієтологині в ефектну зачіску, а візажисти довершили образ ніжним макіяжем.

У своєму дописі Мей Маск зазначила, що її новий образ – це підтримка українських дизайнерів. Вона додала хештег #SupportUkrainianDesigners під яким вже налічується приблизно два десятки образів Мей Маск від українських брендів.

У Лос-Анджелесі на конференції Тоски Маск. Я в українському жакеті Gasanova та вишитій сорочці Kris Maran,

– написала Мей Маск.



Мей Маск у вишиванці українського бренду Kris Maran / Фото з інстаграму



Мей Маск у вишиванці українського бренду Kris Maran / Фото з інстаграму

Вишиванки Мей Маск

У гардеробі Мей Маск збирається достойна колекція вишиванок від українських дизайнерів. Знаменитість має розкішну сукню від української дизайнерки Юлії Магдич, у якій вона їздила в Доху на щорічну премію Fashion Trust Arabia, а згодом в ній записувала слова підтримки українцям. Також Мей Маск має вишиванку від бренду Edelvika. Також знаменитість має вишиту сукню від Kris Maran.