Met Gala 2024: найкращі квіткові образи з червоної доріжки

6 травня у Нью-Йорку в Метрополітен-музеї пройшла найпопулярніша подія року – бал Інституту костюма Met Gala. Цього року дрес-код fashion-заходу мав назву "Сад часу", тому на червоній доріжці зірки з’явилися в розкішних сукнях.

Разом з тим найочікуваніша модна подія року відкрила нову масштабну виставку "Сплячі красуні: пробудження моди", на якій гості змогли побачити понад 200 рідкісних елементів гардероба, яким ма йже пів століття, пише Fashion 24.

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Предмети одягу, які покажуть відвідувачам, охоплюватимуть різноманітне вбрання — від вишитого жакету XVII століття до суконь Александра Макквіна з мушель з його колекції весна-літо 2001 року.

Червона доріжка Met Gala 2024

Надихнувшись квітковою темою виставки, зіркові гості вирішили зробити ставку на світ флори та постали на червоній доріжці в красивих сукнях з квітковими мотивами.

Головний благодійний вечір, як завжди, зібрав в одному місці чимало знаменитостей у найрозкішніших образах.

На наймасштабніший світський захід у Метрополітен-музей приїхали всі відомі зірки та представили на червоній доріжці свої ексклюзивні образи.

Найпершою на заході з’явилася господиня вечірки – головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Вона з’явилася у довгій білій сукні та чорній накидці з вишитими квітами від Loewe.

Зірка "Дюни" Зендея змінила на червоній доріжці два образи. Вона з’явилася у синій сукні Maison Margiela, а згодом одягнула вінтажне плаття Givenchy 1996 року.

Дженніфер Лопес продемонструвала неймовірно красиву сукню з кристалами від Schiaparelli, доповнивши свій образ коштовним кольє на шиї.

Джіджі Хадід не лише з’явилася на світській події з новою зачіскою, але й пройшлася червоною доріжкою в красивій білій сукні з рюшами й нашаруваннями з додаванням жовтих троянд. Плаття модель обрала від бренду Thom Browne.

Співачка Нікі Мінаж підійшла до теми модної події ґрунтовно, тож вийшла в жовтій сукні від Marni, яку прикрашали багато об’ємних квітів.

Демі Мур здивувала ефектним платтям з крилами від Harris Reed. Дизайнер сукні зазначив, що на створення виробу пішло 5000-6000 годин ручної вишивки.

Лана Дель Рей здивувала виходом в сукні Alexander McQueen. Вона з’явилася у бежевому платті з тернистими гілками та кількома гіллями на плечах, які стали основою для тримання її вуалі, яка прикривала обличчя та частину тіла.

Окрім того, на червоній доріжці традиційно з’явилася Кім Кардашян та її сестри Кайлі та Кендалл. Троє знаменитостей більше зробили ставку на красивих сукнях, аніж на темі квіткових мотивів.

Амбасадорка бренду Chanel Панелопа Крус обрала для себе пишне чорне плаття, а Сара Джессіка Паркер приміряла кремову сукню з чоботами та великим капелюшком, ніби зібралася в гості до королівської родини.

Емілі Ратажковскі, як завжди, не втратила можливості з’явитися на події в сукні, яка б оголила її тіло та не посоромилася вийти на червону доріжку без бюстгальтера.

На Met Gala вражав цього року й чоловічий десант. Кріс Гемсворт, Колман Домінго, Баррі Кеоган, Тайка Вайтіті та багато інших постали в красивий образах, які хочеться так довго розглядати, як і жіночі сукні.