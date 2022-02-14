Меган Фокс заскочили в Берліні в стильному образі, який можна легко повторити

Американська акторка Меган Фокс потішила своїх фанатів новим образом. Знаменитість вирушила на побачення з коханим у стильному вбранні.

На вихідних голлівудська акторка Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер прилетіли до Німеччини. 10 лютого розпочався Берлінський міжнародний кінофестиваль, тож Меган та Колсон, ймовірно, завітають на червону доріжку під час прем’єри фільму "Телець", в якому вони обоє зіграли.

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Поки що майбутнє подружжя гуляє вечірніми вулицями міста. Закохану пару помітили в Берліні в ресторані Grill Royal. На побачення з коханим Меган приміряла стильний образ.

Аутфіт Меган Фокс

Акторка одягнула коричневий топ, а на низ – базові блакитні джинси. Зверху знаменитість приміряла потерту шкіряну сорочку оверсайз чорного кольору. Аутфіт Меган Фокс доповнила білими туфлями на підборах.

Стильний образ акторка довершила чорною пухнастою сумкою. Волосся зірка розпустила та вклала у легенькі кучері, а на обличчя нанесла насичений макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи – коричневою матовою помадою.



Стильний вихід Меган Фокс / Фото з інстаграму



Стильний вихід Меган Фокс / Фото з інстаграму