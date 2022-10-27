Меган Фокс змінила колір волосся та підкорила мережу виходом у золотій сукні: ефектні фото

Американська акторка Меган Фокс вчергове зачарувала мережу бездоганним образом. Знаменитість з’явилася разом зі своїм коханим у бездоганній золотій сукні та зачарувала фанатів новим кольором волосся.

Красуня відвідала зі своїм нареченим Колсоном Бейкером захід у Нью-Йорку Time100 Next, до якого входять представники різноманітних галузей, які своєю діяльністю впливають на майбутнє.

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Меган Фокс обожнює бездоганні сукні. Знаменитість постійно підкорює фанатів своїми виходами у неймовірному вбранні, яке завжди їй личить та ідеально підкреслює фігуру.

Цього разу поява акторки на світському заході не стала виключенням. До неї знову була прикута увага всіх папараці. Красуня змінила колір волосся на рудий. Напередодні брюнетка пофарбувала волосся в рожевий колір, а згодом у платиновий білий.

Образ Меган Фокс

Меган Фокс одягнула на важливу подію золоту сукню-бюстьє з розкішним розрізом на нозі від бренду Maison Yeya. Свій look знаменитість доповнила мінімалістичним золотистим клатчем та босоніжками на підборах золотого кольору.

Візажисти зробили на обличчі насичений макіяж очей з додаванням золотистих тіней, а пухкі губи нафарбували бурдовою помадою. В мережі всі одноголосно зазначають, що образ Меган був натхненний мультиплікаційним персонажем Джессікою Реббіт.

Коханий акторки музикант Machine Gun Kelly приміряв для світського виходу готичний аутфіт, що складався зі шкіряних штанів, прозорого корсету та латексного вкороченого кардигана.