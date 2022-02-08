Меган Фокс прийшла з коханим на хокей у Лас-Вегасі в стильному образі: фото з льодової арени

Американська акторка Меган Фокс вчергове зачарувала мережу новим образом. Красуня прилетіла на вихідних у Лас-Вегас та потрапила в стильному образі в об’єктиви папараці.

Меган Фокс обожнює красивий одяг. Знаменитість постійно підкорює фанатів незвичними стильовими прийомами у формуванні своїх образів та вражає розкішними образами, передає 24 канал.

Дивіться також Дженніфер Лопес приголомшила мережу зйомками для Rolling Stone: ефектні фото з новою зачіскою

Втім любителька високих підборів та відвертого вбрання обирає для буденних прогулянок зручні аутфіти, в яких їй комфортно пересуватися містом.

Наречений артистки, музикант Machine Gun Kelly став запрошеним хедлайнером на матч всіх зірок Національної хокейної ліги. Як завжди, Меган не опустила можливості приїхати зі своїм нареченим та підтримати його.

Папараці помітили закохану пару на льодовій арені. Знаменитості часто обіймалися та усміхалися.

Образ Меган Фокс

Акторка одягнула білу базову майку, яку доповнила штанами гірчичного відтінку. Зверху красуня одягнула чорне оверсайз-пальто, яке постійно тримала спущеним на плечах.

Аутфіт знаменитості доповнила лаковані чоботи Dr. Martens з жовтими шнурками. Стильний look доповнила мінімалістична жовта сумка з масивною ручкою.

Меган Фокс розпустила довге волосся, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою, окресливши контур губ бордовим олівцем.

Поруч зі своєю нареченою сидів Колсон Бейкер. Він був одягнений в сріблястий костюм та масивні черевики.



Ефектні образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images