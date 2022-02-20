Меган Фокс повертає моду на картаті сорочки: стильний аутфіт

Американська акторка Меган Фокс прийшла з коханим Колсоном Бейкером на баскетбольну гру. Затята модниця продемонструвала на собі сорочку в клітинку, яка цього року повертається в моду з новим розмахом.

Судячи з гардеробу Меган Фокс, вона любить постійно демонструвати на собі цікаві елементи гардероба та вражати прихильників цікавими поєднаннями. Епатажна знаменитість для світських подій обирає відверті та сексуальні сукні, а для буденних виходів завжди віддає перевагу комфортому вбранню.

Читайте також "Міс Всесвіт" Олівія Калпо одягнула куртку від українського бренду: стильний образ

Зірка "Трансформерів" вчергове прийшла вболівати за свого нареченого Machine Gun Kelly на баскетбольний матч всіх зірок NBA. Колсон Бейкер запросив на гру 12-річну доньку Кейсі, з якою Меган разом проводила час.

Образ Меган Фокс

Знаменита акторка прийшла стадіон у коричневому топі, поєднавши його з чорними джинсами скіні. На низ вона одягнула лаковані черевики на масивній платформі з жовтими шнурівками від бренду Dr. Martens.

Стилісти зазначають, що у новому весняно-літньому сезоні до нас повертається в моду клітинку, яка буде присутня майже на всіх речах: пальта, костюми, сукні, спідниці та сорочки. Меган Фокс співпрацює зі стилісткою Мейв Рейлі, яка порадила зірці додати до образу одиницюю в клітинку.

Зверху Меган одягнула картату сорочку з флісу в біло-гірчичні квадрати розміру оверсайз. Доповненням до образу зірки стала чорна пухнаста сумка. Серед аксесуарів акторка вибрала золотистий ланцюжок з кулоном та кольє з перлин.

Акторка, як завжди, розпустила волосся та зробила насичений макіяж з акцентом на чорні стрілках на повіках та коричневій помаді на губах.

Щоб побачити фото і відео, гортайте праворуч

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч