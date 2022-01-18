Меган Фокс одягнула на вечірку Dolce & Gabbana ефектний комплект: стильні кадри

Наречений Меган Фокс музикант Machine Gun Kelly на вихідних відкрив та закрив показ чоловічої колекції Dolce & Gabbana. Згодом майбутні молодята відправилися на запрошену вечерю в ефектних образах.

Меган Фокс останні кілька місяців здійснювала надзвичайно мало виходів, втім тепер зірка "Трансформерів" надолужує згаяне. Акторка за кілька днів у Мілані змінила чимало образів.

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Стилістка Мейв Рейлі створила для неї аутфіти в одному стилі – чорний колір з нотками сексуальності завдяки прозорому мереживному матеріалу. У всіх виходах Меган спостерігається відсилка до зухвалості та екстравагантності.

Черговий образ Меган Фокс

На вечерю Dolce & Gabbana голлівудська акторка одягнула комплект, що складається з кроп-топу та мініспідниці. Верх топу оздоблений камінням з надписом "SEX", а низ довершувало чорне мереживо.

Меган доповнила образ улюбленими прозорими босоніжками на масивній платформі. Стилісти зробили їй довгу високу косу, а візажисти довершили look насиченим макіяжем з чорними стрілками та коричневою помадою.

Знаменитість також зробила ефектний кадр зі своїм коханим. Епатажний Колсон Бейкер приїхав на вечірку в тому ж костюмі, в якому закривав показ. Як завжди, закохані доповнювали одне одного своїми образами.



Меган Фокс на вечері Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму акторки



Меган Фокс і Колсон Бейкер на вечері Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму акторки