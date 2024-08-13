Майлі Сайрус розплакалась на сцені у костюмі, який ніколи не вийде з моди

У Каліфорнії відбулося вручення нагород Disney Legends Award. Співачка Майлі Сайрус стала наймолодшою легендою Disney. Вона вийшла на сцену в красивому костюмі та розплакалася від емоцій.

Нагороду їй вручили за внесок у спадщину компанії. Окрім Майлі Сайрус статуетки отримали актор Гаррісон Форд, акторка Джеймі Лі Кертіс, режисер Джеймс Кемерон та багато інших.

Дивіться також Ведучий закриття Олімпійських ігор одягнув костюм від українського бренду: дивовижний look

31-річна володарка "Ґреммі" отримала популярність після серіалу "Ганна Монтана" на каналі Disney Channel. Вона вийшла на сцену та не могла стримати сліз. Виконавиця мала красивий образ, який завжди буде в моді.

Стильний образ Майлі Сайрус

Знаменитість одягнула на світську подію подовжений жакет на голе тіло з акцентною талією та довершила його прямими штанами.

Чорний костюм завжди буде залишатися в моді незалежно від фасону жакета чи штанів. Такий виріб вважається безсмертною класикою, тож завжди підійде для будь-яких виходів. А ще його можна розпаровувати та носити жакет з джинсами, а штани з футболками, сорочками чи лонгслівами.

Свій образ Майлі Сайрус доповнила чорними туфлями на підборах, сріблястими сережками, перснями та довершила look браслетами, які одягнула на одну руку поверх жакета.

Особливого шику такому аутфіту додавала витриманість в одному кольорі. Монохромні образи завжди були на голову вищі від всіх інших, бо однотонність у вбранні автоматично стає елегантнішою та дорожчою.