Лілі Коллінз для реклами Google одягнула сукню українського бренду: відеоролик захопив мережу

Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз неодноразово з’являлася у серіалі в речах від українських дизайнерів. До виходу нового сезону акторка знялася в колаборації Emily in Paris x Google, а для рекламного ролика вирішила обрати сукню від бренду з України.

15 серпня на Netflix вийшли перші серії 4 сезону серіалу "Емілі в Парижі", тож поціновувачі цієї стрічки можуть вже переглядати за новими пригодами американки Емілі Купер, яку зіграла Лілі Коллінз.

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Лілі Коллінз у сукні українського бренду

Для реклами Google знаменитість обрала для себе сукню Camelia українського бренду J'amemme. Вона з’явилась на ролику в ніжно-блакитній сукні із величезною квіткою з органзи, яку доповнила сріблястою акцентною сережкою та золотистими балетками з гострим носком.

Лілі Коллінз вже не вперше приміряє на собі вбрання від українських брендів. Для глянцю Vogue дівчина позувала в головному уборі від українського бренду Ruslan Baginskiy. А от на відпочинку у Швеції вона вирішила одягнути шапку від бренду GUNIA Project.

Що відомо про бренд J'amemme

Бренд зародився у 2018 році та зосереджений на створенні речей, які нагадують кутюр. Вбрання повністю виготовляється вручну. Колекцію бренд J'amemme навіть представив на Тижні моди у Нью-Йорку. У речах від української дизайнерки Юлії Ярмолюк позували моделі у глянцях Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.