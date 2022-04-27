Лейбик, кептар, плахта: з чого складається український народний костюм

У всі часи національний одяг був справжнім символом країни та демонстрував культуру, традиції та особливості народу. З чого складається український народний костюм – дивіться далі.

Національний одяг зберігає в собі особливості різних культурних епох, тому він є одним з найважливіших історичних джерел вивчення культурних особливостей українського народу.

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Зараз, як ніколи, хочеться вивчати та пізнавати своє рідне – українське. Саме тому український журнал September знайомить читачів з національним вбранням України.

Лейбик – різновид народного одягу українців, безрукавка. Лейбики шили з сукна домашнього виготовлення, поли прикрашали металевими ґудзиками та кишенями. Як повсякденний популярний одяг лейбик був поширений переважно на Прикарпатті.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Кептар – безрукавний хутряний кожушок, який з давніх часів використовується населенням Карпат і Прикарпаття. Виготовляють його з овечої шкіри і оздоблюють кольоровим сап’яном, вовною, бляшаними кружальцями, колосовим бавовняним шнурком та смужком.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Дукати – це монети нанизані на нитку та скріплені між собою у вигляді намиста. Зазвичай, перепліталися з бісером та коралями та виготовлялися зі справжніх золотих монет.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Кожух – верхній одяг з овечої шкури хутром усередину. Слово "кожух" походить від староукраїнського «кожа», котре досі збереглося в деяких діалектах.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Корсетка – вид традиційного українського жіночого верхнього одягу, без рукавів, пошитий в талію з кольорової тканини, характерний для центральних та східних регіонів України. Цей елемент гардеробу – спершу неприталена, а ззаду пошита до стану і поширена вусами або зборами.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Коралі – найбільш розповсюджене традиційне намисто українок, що складалося з привозних коралових намистинок, нанизаних на нитку. Кількість ниток варіювалася від 1 до 25, кожна з яких мала назву "разок".

Чим заможнішою була дівчина, тим густішими були коралі, вони оброблялися у вигляді овалів та барилець.



Елементи українського народного костюма / Фото з September

Плахта – незшита поясна частина жіночого, українського національного вбрання в східній, південній та центральній Україні. З часом цей вид одягу замінили спідниці. Виготовлялася з полотнищ барвистої клітчатої вовняної тканини. Платхта – це полотнище довжиною до 4 метрів, виткане з пофарбованої вовни, завжди клітчастої. А потім ще часто вишите руками, вовною чи очками в кожній кратці.



Елементи українського народного костюма / Фото з September