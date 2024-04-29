Леся Нікітюк одягнула на Вербну неділю кеди за 29 тисяч гривень: як вони виглядають

Телеведуча Леся Нікітюк потішила шанувальників у Вербну неділю новими світлинами. Вона показала цікавий образ у сукні та у взутті від відомого бренду.

Леся Нікітюк любить ділитися зі своєю аудиторією lifestyle-життям, тож часто показує світлини в інстаграм-сторіс або ж кадри з фотосесій, зйомок чи позателевізійного життя.

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На Вербну неділю знаменитість перебувала в Києві та показала кілька кадрів з гілочками верби в красивому образі.

Образ Лесі Нікітюк

Знаменитість приміряла красиву довгу сукню з відкритими плечима та рюшами в зоні розрізу на нозі. Плаття Леся Нікітюк обрала темно-коричневого кольору в гороховий принт, який вважається вічною класикою, яка не виходить з моди.

Зверху ведуча одягнула чорну сорочку та доповнила свій look чорними кедами з білою підошвою й шнурками з вирізом табі від бренду Maison Margiela. У магазині Symbol таке взуття можна придбати за 29 тисяч гривень.



Взуття, яке носить Леся Нікітюк / Фото Symbol

Леся Нікітюк зачесала волосся в пучок, випустивши передні пасма волосся та зробила ефектний макіяж, який підкреслював погляд. На світлинах вона позувала зі своїм собакою Рафіком та показала свій день на терасі з вербовими гілочками, які освячувала в церкві.

Що відомо про табі від Maison Margiela

Бельгійський дизайнер Мартін Маржел запозичив ідею для створення табі в Японії, вдосконалив її та створив взуття з роздвоєним носком. Спочатку в колекції були лише черевики, а трохи згодом моделі почали з’являтися на подіумі в туфлях, чоботах, кросівках і навіть босоніжках.