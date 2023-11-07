Леся Нікітюк підкорила фанатів простою сукнею за 17 тисяч гривень: ефектне фото

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася з прихильниками новою світлиною, на якій вона постала в лаконічній сукні від українського бренду.

Знаменитість обрала для себе чорну сукню довжини міді на довгий рукав. Особливістю плаття є білі коміри та манжети. Вбрання Леся Нікітюк обрала від українського бренду Mazini. Коштує така сукня 17 тисяч гривень.

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До такого вбрання Нікітюк вирішила зробити стриману зачіску та зав’язала волосся в хвіст, випустивши передні пасма волосся. Аутфіт доповнили чорні туфлі на невеликих підборах.

Образ знаменитості довершував макіяж в коричневих тонах та золоті сережки зі звисаючими каплевидним".



Мінімалістичний образ Лесі Нікітюк / Фото інстаграм @lesia_nikituk

Леся Нікітюк завжди виглядає красиво та жіночно, одягає ефектні сукні та спідниці, хоча, так було не завжди. Влітку знаменитість стала обличчям кампейну українського бренду та розповіла прихильникам про свої комплекси.

Виявляється, що через те, що вона високого зросту, то не хотіла одягати спідниці, щоб не показувати свої довгі та худі ноги. А ще – не любила носити підбори.