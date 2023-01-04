Леоні Ганне відпочиває на Сейшелах у сукні від українського бренду J’Amemme

Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне щодня вражає фанатів бездоганним вбранням. Зірка стрітстайлу зараз відправилася на відпочинок, одягнувши сукню від українського бренду J’Amemme.

34-річна блогерка постійно подорожує світом. Зараз знаменитість відпочиває разом зі своїм бойфрендом Алексом на Сейшельських островах. Там білявка вчергове одягнула бездоганну сукню від українського бренду J’Amemme.

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Леоні Ганне добре знається на колорблокінгу, втім також любить часто створювати монохромні образи. Зібравшись на вечерю білявка приміряла надзвичайно ефектний образ у зелених кольорах.

Інфлюенсерка одягнула сукню Oceana неонового салатового кольору з Pre-Fall колекції бренду J’Amemme. Розкішне плаття на сайті бренду коштує понад 33 тисячі гривень. Сукня створена з плісированої органзи, яка дозволяє зберегти унікальний об’єм та силует.

Під низ знаменитість одягнула зелений купальник та доповнила аутфіт зеленою сумкою Fendi з паєтками. Бездоганні фото у сукні Леоні зробила на тлі Індійського океану та пальм.



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з Instagram



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з Instagram

Раніше Леоні Ганне одягала таку сукню на відпочинку на Мальдівах. Тоді вона доповнила образ поясом, туфлями на підборах та зібрала волосся у хвіст.



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з Instagram

Що відомо про бренд J’Amemme

J'amemme – це український бренд одягу від кутюр, відомий своїми архітектурними силуетами та фірмовими складками, створеними майстрами вручну. Марка заснована у 2018 році створює кутюрні елементи гардеробу завдяки унікальним тканинам. J'amemme демонструє свої колекції на Тижні моди в Нью-Йорку. В одязі українського бренду моделі позували для глянців Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.