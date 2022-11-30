Чорне лаковане взуття – тренд сезону: найкраща добірка чобіт, яку представили дизайнери

Тренд на лаковані речі знову повертається в моду. Дизайнери представили у своїх колекціях для сезону осінь-зима 2022/23 чимало лакованих чобіт.

Взимку в моді будуть не лише лаковані чоботи, але й вінілові сукні та пуховики. Дизайнери вирішили поекспериментувати з блискучим матеріалом, тож звертайте цього сезону увагу на ботфорти, ботильйони та чоботи з лакованої шкіри, які стануть окрасою вашого образу.

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Щоб стильно носити лаковану шкіру в повсякденному житті, варто знати баланс між блискучими фактурами та теплими матовими речами. Чорні лаковані чоботи дуже привабливо виглядають в парі з в’язаною сукнею чи з дорогим штанним костюмом. Взуття додає такому аутфіту трохи зухвалості.

Fashion-експерти кажуть, що ми можемо сміливо обирати взуття з лакованої шкіри, оскільки воно залишиться з нами в моді не на один сезон. Окрім того, що лаковані чоботи дизайнери представили для осінньо-зимового сезону, нас чекає новий весняно-літній сезон з лакованими туфлями на високих та низьких підборах.



Модне лаковане взуття / Фото з Vogue



Модне лаковане взуття / Фото з Vogue

Придивіться до елегантних чобіт Saint Laurent, що повторюють контур ніг, лакованих ботильйонів Emporio Armani на стійких підборах, які можна носити щодня, або до туфлів з відкритою п'ятою Chanel, які бренд пропонує римувати з в'язаними колготками в холодний період.



Модне лаковане взуття / Фото з Vogue



Модне лаковане взуття / Фото з Vogue



Модне лаковане взуття / Фото з Vogue