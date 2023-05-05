Квіти – головний тренд літа: добірка актуального вбрання на теплу пору року

Вбрання у квітковий принт та квіткові аплікації на сукнях, аксесуарах та взутті заполонили увесь модний простір. Можна з впевненістю сказати, що квіти – це один із найгарячіших трендів 2023 року.

У весняно-літньому сезоні квіти всюди: у вигляді флористичних принтів, об’ємного оздоблення на сукнях, на чокерах, взутті та сумках.

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Квіткові мотиви у своїх образах почали носити всі – від звичайних модниць до streetstyle-зірок. На які квіткові елементи роблять найбільшу ставку інстаграм-зірки – дивіться далі.

Легкі флористичні мотиви

Квіткові мотиви в одязі пасують кожній дівчині, важливо лише правильно дозувати їх у своїх аутфітах. Обирайте якусь одну річ в квітковому принті, щоб не перенасити образ. До прикладу, обирайте бомбер чи кардиган з легкими флористичними мотивами.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Масивний принт

Сукня чи сорочка з масивними бутонами квітів стане головним акцентом у вашому образі та перетягне на себе всю увагу. Не варто доповнювати такі речі масивними прикрасами чи яскравим взуттям. Залишіть всю увагу лише вбранню.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Дрібний принт

Ефектний дрібний принт – це ще один улюбленець публіки. Дизайнери презентували такий принт у всіх весняно-літніх колекціях. Вони нанесли дрібні квіти на сукні та шовкові топи, штанні костюми, жакети і навіть тренчі.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Об’ємні квіти

Тренд на об’ємні квіти в одязі прийшов до нас з нульових. Квіти у своїх колекціях представили багато брендів ­- Loewe, Prada, Bottega Veneta, Thom Browne. Сукні з квітковими аплікаціями носить Гейлі Бібер, Леоні Ганне та Ельза Госк.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Квітковий денім

Цього року супертрендовим вважається денім та квіти. Український бренд KSENIASCHNAIDER представив джинси з елементами дрібного квіткового принту, а польський бренд Magda Butrym - денімові об’ємні квіти.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Квіткове взуття

У мережі можна помітити чимало варіантів взуття з ніжними квітковими аплікаціями. Цей тренд вже став улюбленим в гардеробах інфлюенсерів. Таким ефектним взуттям вони доповнюють свої образи з сукнями, спідницями та штанами.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Квіткова сумка

Якщо ви не хочете перевантажувати образ квітковим вбранням, доповнюйте свій образ сумкою з квітковою аплікацією. Такий аксесуар обов’язково додасть образу цікавинки.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle

Прикраси

Коли ми думаємо при прикраси з квітами, перше, що спадає на думку – чокер. Вони вже заполонили всі соцемережі та стали мастхевом зірок стрітстайлу. Втім квіти також можна знайти на сережках, браслетах і каблучках.



Квіти – головний тренд літа / Фото з Elle