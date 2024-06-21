Ксенія Мішина захопила святковим образом з Дня народження: бездоганний кадр

Відома українська акторка Ксенія Мішина 18 червня відзначила День народження, а вже 20 червня зібрала на святкування своїх друзів. Знаменитість з’явилася в красивому та елегантному образі від української дизайнерки.

Ксенія Мішина постійно перебуває під прицілами камер, тож знає, як стильно та ефектно одягнутися. На власне свято акторка вирішила відмовитися від розкішних та сексуальних суконь та обрала натомість витончене вбрання, яке було скромним та водночас підкреслювало її фігуру.

Дивіться також Королева Летиція здійснила вишуканий вихід у світ з доньками та чоловіком: чарівне фото

Образ Ксенії Мішиної

На своє 35-річчя знаменитість вирішила обрати вбрання від української дизайнерки Олени Реви. Акторка обрала чорний корсетний топ за 14 тисяч гривень та штани палаццо також від бренду Elenareva. Образ доповнив шкіряний пояс від Celine.

Такий витончений та красивий святковий аутфіт Ксенія довершила коштовними ювелірними прикрасами. Мішина одягнула чорні сережки-пусети від бренду Van Cleef & Arpels, які коштують понад 100 тисяч гривень.

Розкішний look акторка доповнила взуттям на підборах та ефектною зачіскою. Стилісти накрутили волосся та заклали передні пасма ззаду, а візажистка підкреслила красу акторки завдяки бездоганному макіяжу.



Стильний образ Ксенії Мішиної / Фото з інстаграму акторки

На святкування Дня народження Ксенія Мішина запросила Юрія Ткача, Женю Кота та його дружину Наталію Татаринцеву, Наталку Денисенко, Максима Тарапату, який брав участь в шоу "Холостячка" зі Златою Огневич та інших друзів та близьких. День народження акторка відсвяткувала у заміському ресторані.