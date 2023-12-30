Зухвала розкіш: Ксенія Мішина одягнула для фотосесії відверту сукню

Українська акторка Ксенія Мішина хоч і відпочиває зараз з сином Платоном у Таїланді, втім ділиться в інстаграмі з прихильниками своєю розкішною фотосесією. Знаменитість опублікувала добірку світлин у відвертій сукні.

Свіжа публікація в особистому профілі Ксенії Мішиної одразу викликала фурор. За інстаграмом акторки слідкує майже 1 мільйон підписників, тож фанатів у неї є чимало, які завжди засипають її компліментами.

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Знаменитість час від часу робить красиві фотосесії та знімає розкішні відеоролики. Ксенія Мішина часто займається спортом, стежить за своїм харчуванням, тож її тіло завжди підтягнуйте й в тонусі.

Саме тому 34-річна зірка багатьох серіалів обирає для себе вбрання, яке лише підкреслює її струнку фігуру. За розкішні світлини акторки відповідала фотограф Поліна Григорчук. Довершував образ макіяж від зіркової візажистки Ольги Мишури, а за красиві кучері відповідав Михайло Прус.

Образ Ксенії Мішиної

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Знаменитість одягнула чорну сукню на бретелях, яка складалася з топу, частина якого оголювала груди, інша ж – продовжувала сукню аж до бедра. Сукня з обох боків оснащена вирізами, які дозволяють оголити ноги, а також багатьма зав’язками на спині.

Аутфіт зірки "Кріпосної" та "Клятви лікаря" доповнили довгі сережки та кольє зі звисаючими перлинками з обох боків.

Шанувальники не залишили таку гарячу фотосесію без уваги та написали чимало приємних слів: