Ксенія Мішина зачарувала образом у Нью-Йорку в латексному топі та штанах: чарівні фото

Українська акторка Ксенія Мішина любить стильне вбрання. На своєму прикладі знаменитість показала, як поєднати шкіряний топ та штани.

Нещодавно Ксенія Мішина з сином Платоном повернулася з США. Там акторка пробула 3 тижні та встигла побачити кілька штатів. Перебуваючи у Нью-Йорку зірка відомих фільмів та серіалів зробила фотосесію в бездоганному образі.

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Створити розкішний образ акторці допомогла модельєрка-консультантка Марина Форбатюк.

Цікавий look Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина одягнула бордовий топ, який вдало підкреслив її струнку талію та доповнила латексними шкіряними штанами на низькій посадці. До такого розкішного образу акторка додала взуття на високих підборах та світлий жакет, який заради фотографій спустила з плечей.

Знаменитість позувала перед камеру з розпущеним випрямленим волоссям та з природним макіяжем. За інстаграм-сторінкою Ксенії Мішиної слідкує 1 мільйон прихильників, тож підписники вже написали безліч приємних компліментів щодо розкішного образу акторки.

У своєму дописі акторка розповіла, що Америка їй дуже сподобалася. За словами Мішиної, в країні є свої плюси та мінуси, але загалом вона отримала від кількатижневого перебування цікаві, наповнюючі та яскраві враження.