Кожній мамі, дружині, волонтерці: дизайнерка бренду the KODE подякувала українським жінкам

Засновниця українського бренду аксесуарів the KODE Тетяна Кодзаєва присвятила свій новий допис жінкам. Вона подякувала їм за їхню силу та великодушність.

Українська інфлюенсерка з Івано-Франківська Тетяна Кодзаєва нещодавно створила блакитно-синю сумку з колекції "Support Ukraine". Всі кошти з продажів будуть передані на допомогу Збройним Силам України.

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Та дівчина не забуває про жінок, тож у своєму інстаграм-профілі модна блогерка присвятила допис всім представницям жіночої статі, які не стоять остронь у темний час для нашої країни.

Повний тест публікації Тетяни Кодзаєвої

Я хочу подякувати кожній жінці, чиї сини зараз захищають наші домівки, за наших героїв.

Хочу подякувати кожній мамі, яка зробить все можливе, щоб захистити своїх дітей. Бо діти - це наше майбутнє.

Кожній дружині, яка підтримує свого чоловіка у цій боротьбі.

Кожній підприємниці, чий бізнес зараз допомагає Збройним Силам України.

Кожній ґаздині, яка прийняла до себе переселенців чи біженців.

Кожній вчительці, яка продовжує навчати учнів онлайн, навіть з бомбосховища .

Кожній артистці, яка використовує свій голос, щоб донести світові про цю страшну війну.

Кожній блогерці, яка на величезну аудиторію транслює найважливіше в ці дні.

Кожній волонтерці, яка докладає величезних зусиль та працює на покладаючи рук.

Нагадаємо, Тетяна Кодзаєва разом з Аліною Френдій стали першими блогерами з України, які доносили всьому світові про війну в Україні. 24 лютого вони перебували на Тижні моди в Мілані, тож зробили все можливе, аби український прапор побачили якомога більше світових ЗМІ. Світлини дівчат досить швидко розлетілися по всіх можливих глянцях.



Тетяна Кодзаєва та Аліна Френдій у Мілані в перший день війни / Фото з інстаграму