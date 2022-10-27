Ковбойські чоботи – головний взуттєвий тренд осені: добірка модних виробів

Гостроносі ковбойські чоботи – один з головних взуттєвих трендів осені. Ці чоботи вже майже стали частиною базового гардероба всіх світових модниць. На яке ковбойське взуття звернути особливу увагу – дивіться у добірці.

Ковбойські чоботи надзвичайно універсальні, оскільки їх можна носити влітку під лляні та квіткові сукні, а також восени, заправляючи у джинси, пише 24 канал.

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Часто знаменитості популяризують ковбойські чоботи на фестивалі Coachella, поєднуючи їх з топами та короткими джинсовими шортами.

Такі чоботи ідеально підходять для щоденних прогулянок. Вони чудово поєднуються зі шкірянками оверсайз, тренчами та пальтами. Також ковбойки ідеально пасують до штанних костюмів, денімових аутфітів та навіть ніжних шовкових суконь.

Світові інфлюенсери та моделі найчастіше поєднують ковбойські чоботи з водолазкою, жакетом і джинсами. До такого прийому нещодавно вдалася Емілі Ратажковскі. Виглядає такий look досить ефектно.



Трендові чоботи осені / Фото з Pinterest

Восени доповнюйте ковбойками свої трикотажні сукні, вельветові штани, шорти та спідниці. Ковбойські чоботи у своєму асортименті мають найбільше кольорів та цікавих фактур. Тому можете обирати вироби в класичному чорному або коричневому кольорі, або ж робити ставку на ефектний білий, молочний.



Трендові чоботи осені / Фото з Pinterest



Трендові чоботи осені / Фото з Pinterest



Трендові чоботи осені / Фото з Pinterest



Трендові чоботи осені / Фото з Pinterest

Український освітній проєкт у сфері моди MODEISME опублікував у своєму інстаграмі взуттєву добірку ковбойських чобіт, на яку варто звернути увагу.



Трендові чоботи осені / Фото з Instagram



Трендові чоботи осені / Фото з Instagram



Трендові чоботи осені / Фото з Instagram