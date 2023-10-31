Названо найпопулярніші костюми Геловіну на 2023 рік: цікава інфографіка

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада традиційно святкують Геловін, однак вечірки відбуваються ще задовго до самого офіційного святкування. Видання Visual Capitalist представило рейтинг найпопулярніших костюмів на Гелловін 2023 року.

Святкування Геловіна набуло широкої популярності в Америці. До цього свята готують всі – від школярів до дорослих. У Геловіні участь беруть всі – знаменитості та навіть політики – від родини Кардашян Дженнер до призидента США Джо Байдена.

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Навіть резиденція американського президента спеціально до Дня всіх святих прикрашена страхітливими декораціями.

Святкування Геловіна розповсюдилося світом, тож його святкують всі, хто хочуть приміряти моторошний костюм та зробити страшний макіяж. Втім на Геловін популярними є не лише страхітливі образи, але й певні перевтілення на героїв улюблених фільмів чи мультфільмів.

Видання Visual Capitalist за допомогою даних Google Trends із серії Frightgeist візуалізували 27 найпопулярніших костюмів на Хелловін у США.

Першу сходинку посіла Барбі після випущеного цього року однойменного фільму. Пари найчастіше приміряли образ Барбі та Кена.

До популярних перевтілень на Геловін також належить костюм "Людини-павука", образ головної героїні серіалу "Венздей", образ клоуна Пеннівайза, пірата, бетмена, ніндзю та привида.



Найпопулярніші геловінські костюми американців за 2023 рік / Інфографіка Visual Capitalist