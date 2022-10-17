Короткі угги – найтрендовіше взуття осені 2022: найкращі образи інфлюенсерів

Усі світові інфлюенсери та модниці буквально не знімають з себе головного взуття осені – коротких уггі. В мережі вже є чимало стильних образів, якими ви можете надихнутися, щоб придбати таке взуття на осінь.

Короткі угги набували популярності ще минулої осені, втім активно увірвалися у тренди лише зараз, пише 24 канал.

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Вперше моду на короткі угги під час Тижня моди у Нью-Йорку показала шведська модель Ельза Госк, згодом у такому взутті красувалася Белла Хадід, Гейлі Бібер та багато інших знаменитостей.



Бездоганний образ Ельзи Госк / Getty Images

В інстаграм-просторі вже зараз можна помітити тисячі аутфітів дівчат з коротким взуттям коричневого кольору від американської марки UGG. Дівчата навіть одягають таке зимове взуття лише з жакетами, не доповнюючи ніяким верхнім одягом.

Короткі угги ідеально пасують до шкіряних курток оверсайз, дублянок та пальт. Також досить стильними образи виглядають, якщо доповнити їх головними уборами – кепкою, шапкою чи пухнастою панамою.

Зручне взуття також чудово поєднується з в’язаними светрами, худі, спортивними костюмами, широкими джинсами, обтислими лосинами та довгими теплими шарфами.