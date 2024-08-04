У ніжному блакитному костюмі: королева Ранія показала новонароджену онучку

Королева Йорданії Ранія поділилася зі своїми підписниками сімейними світлинами з онуком. Принц Хусейн та принцеса Раджва стали батьками вперше, у них народилась донька Іман.

Королівський двір Йорданії оголосив щасливу новину про народження дитини, а Ранія не забарилася з фотографіями та вже представила своїй аудиторії світлини з немовлятком.

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Дитина принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаступництва, оскільки посаду монарха може займати тільки чоловік.

53-річна королева вперше стала бабусею та для зустрічі з дитинкою обрала для себе неймовірно стильний аутфіт.

Образ королеви Ранії

Перед камерою королева Ранія постала сидячи, тримаючи в руках маленьку принцесу Іман. Зверху вона приміряла сорочку ніжно-блакитного кольору, яку поєднала з широкими лляними штанами. Костюм Її Величність обрала з нової колекції від бренду ZIMMERMANN.

Аутфіт знаменитості довершили туфлі з гострим носком від Dior світлого кольору з абстрактним принтом, які королева вже не вперше одягає та молочна сумка від Fendi вишитою райською пташкою. Ранія одягнула на шию кольє з перлин, а образ доповнила перснями та браслетами.

Нагадаємо, минулого року 1 червня принц Йорданії Хусейн офіційно одружився з Раджвою Аль-Саїф, яка родом із Саудівської Аравії. На весіллі була перша леді США Джилл Байден з донькою та Кейт Міддлтон з принцом Вільямом.