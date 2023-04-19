Королева Нідерландів вийшла у світ в тренчі з дирками: вражаюче фото

51-річна королева Нідерландів Максима вийшла у світ в ексклюзивному тренчі. Вона одягнула бежевий тренчкот із великими дирками по всьому виробу.

Королівські особи звикли носити стримане вбрання, яке вражає своєю елегантністю. Втім королева Нідерландів вирішила привернути до себе увагу, тож приміряла незвичний тренд з величезними дирками.

Читайте також Модель Алессандра Амбросіо одягнула на фестиваль Coachellа топ від львівської дизайнерки

Таку сміливу модну заяву вона продемонструвала усім під час свого виходу на публіку у Мілані. Її Величність відвідала виставку меблів у рамках Design Week 2023.

Королівська особа одягнула бежевий тренч від бренду Bosco Verticale. Він особливий своїми величезними дирками, які оздоблені вздовж всього тренчкоту та на рукавах. Виріб доповнює довгий пояс на талії.

Епатажний тренч з колекції данського модельєра Клааса Іверсена 2019-го року доповнив яскравий костюм синього кольору, що складався з жакета і штанів палаццо. Знаменитість одягнула бежеве взуття з бантиками від бренду Ferragamo, які майже повністю прикривали широкі штани.

Образ королеви Максими доповнював невеличкий золотистий клатч та окуляри від бренду Cartier. Біляве волосся Її Величність розпустила та вклала у легкі хвильки, а образ довершила золотистими сережками.