У речах з червоною вишивкою: команда українського фільму у Венеції привернула увагу до полонених

Команда українського повнометражного фільму режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить" з’явилася на Венеційському кінофестивалі у незвичних речах. На червоній доріжці вони вирішили нагадати про українських полонених.

4 вересня в межах кінофестивалю відбулася світова прем’єра українського документального фільму. Вся команда стрічки вийшла у незвичному вбранні, щоб привернути увагу світу до українських полонених, яких ув’язнила Росія.

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Кінематографісти з'явилися на прем’єру в одязі з вишивкою, що зображує відстань від острова Лідо до восьми різних місць, де росіяни утримують українців.

Ми хотіли нагадати про страшні умови утримання людей у місцях позбавлення волі, про нелегітимні судові справи та сфабриковані звинувачення, про тортури та смерть. Про все, що досі безкарно здійснює Росія — країна-терорист — з людьми, які взагалі не мали там опинитись,

– зазначила режисерка Ольга Журба.

На одязі членів делегації були вишиті вісім назв різних місць утримання. Авторкою цієї ідеї стала мисткиня Аліса Любомська. Серед учасників акції були режисерка фільму Ольга Журба, військова медикиня Ганна Васик, актор, військовослужбовець "Азову" та ветеран, що втратив на війні кінцівки Микола Граднов-Савицький, продюсерка стрічки Дар'я Бассель і волонтер із Маріуполя Михайло Пуришев.



Українці привернули увагу до військовополонених / Фото Getty Images

На футболці Ганни Васик була вишита назва колонії "Чорний Дельфін", що в Оренбурзькій області. Вона відома особливо суворими умовами перебування увʼязнених. За її словами, "ми маємо говорити гучно про злочини Росії та робити все, що в наших силах, заради тих, у кого зараз завʼязані руки".



Ганна Васик в особливій футболці / Фото Getty Images

Фільм Ольги Журби становить собою щоденник занурення української держави у прірву тотальної війни, відзнятий упродовж перших двох років повномасштабного вторгнення.