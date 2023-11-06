Бежеві колготки більше не антитренд: вони знову повертаються в моду

Раніше бежеві колготки не дуже любили в модній індустрії, тож часто обирали саме чорний колір, втім зараз мода на бежеві колготки знову повернулася і можемо сміливо їх одягати під сукні та спідниці.

Колись бежеві колготки були невід’ємною частиною життя будь-якої дівчини, втім раз за разом популярність на бежеві колготки згасала. Втім якби не хотіли дизайнери витіснити ці колготки, зірки та знаменитості все одно їх одягали та доповнювали ними свої образи, однак зараз це вже не вважається чимось дивним і неправильним.

Дивіться також 8 ефектних кольорів на осінньо-зимовий сезон: на що треба звернути увагу

Бренд The Row є однією з головних марок у fashion-індустрії, який відповідає за класику та мінімалізм у своїх образах. Саме вони додали бежеві колготки до своїх аутфітів.

Згодом бежеві колготки з’явилися в колекції Miu Miu осінь-зима 2023/2024 Міуччи Пради. Вона також одягнула своїх моделей у капронові колготки бежевого відтінку.

Загалом чимало брендів представили у своєму весняно-літньому показі на 2024 рік бежеві колготки.

Дизайнер бренду Luar розповів, що одним із джерел його натхнення у цьому сезоні стала невелика церква в Домініканській Республіці, тому не дивно, що його моделі були вдягнені в колготки, які люблять літні церковні дами.

Коли ми говоримо про колготки бежевого кольору, то вони в нас асоціюються зі застарілою індивідуальною жіночністю, тоді як чорні колготки мають чистий сексуальний вигляд. Втім бежеві колготки мають всі шанси стати такими ж модними, як і чорні.



Бежеві колготки повертаються в моду / Фото Vogue



Бежеві колготки повертаються в моду / Фото Vogue



Бежеві колготки повертаються в моду / Фото Vogue