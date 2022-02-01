Кохана Каньє Веста одягнула боді від українського бренду TTSWTRS

Дівчина репера Каньє Веста не перестає бути на слуху. Нещодавно увесь світ спостерігав за її виходами на Тижні моди в Парижі, а тепер у мережі знайшли кадри, на яких Джулія Фокс приміряє боді від українського бренду.

Колишній чоловік Кім Кардашян репер Каньє Вест та його нова обраниця Джулія Фокс стали найпопулярнішою парою за останній час.

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На інстаграм-сторінку акторки щодня підписуються тисячі нових прихильників, які чекають на спільні фото з Каньє або її нові виходи.

Так, уважні користувачі знайшли в інстаграмі Джулії модну фотосесію в боді від української дизайнерки Анни Осмехіної. У речі від бренду TTSWTRS одягалися співачка Граймс, дієтологиня Мей Маск, модель Ірина Шейк, а тепер до списку долучилася Джулія Фокс.

Зірка взяла участь в ефектній фотосесії для глянцю Numero Netherlands. Зйомки відбувалися ще влітку. Перед фотографами знаменитість позувала у білому боді від українського бренду. Епатажна Джулія любить демонструвати своє тіло на показ, тож обрала виріб, який вдало підкреслив її об’ємні форми та струнку талію.

Акторка доповнила образ короткою плісированою спідницею, прозорим кардиганом та сонцезахисними окулярами.

Бренд TTSWTRS відомий завдяки вбранню з татуюваннями. Бренд створює колаборації з новачками та відомими тату-майстрами, переносячи їх роботи на свої моделі.



Сексуальний образ Джулії Фокс / Фото з інстаграму акторки



Сексуальний образ Джулії Фокс / Фото з інстаграму акторки