Київський бренд M1R створив білосніжну сукню з синіми смужками "Укрзалізниця": ефектні фото

Український бренд M1R презентував білу сукню з синіми смужками, яку назвали "Укрзалізниця". Частина коштів з продажу передадуть на ЗСУ.

Київський бренд створив білосніжну сукню з тієї ж тканини, з якої створюють простирадлау вагонах національного перевізника "Укрзалізниця".

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Ціна сукні – 3500 гривень. Всього випустили 20 суконь двох розмірів S та M. Cукню можна приміряти у Києві, або ж отримати "Новою поштою" по Україні чи "Укрпоштою" за кордоном.

Ми покладаємо надії на можливість вільно відвідувати будь-яке місце в Україні, коли всі напрямки відновляться, але поки - ми плануємо поділитися 20% від продажу на допомогу всім сім’ям, які зараз стали жертвами війни, і повинні рухатися далі оселитися в нових будинках,

– йдеться на сайті бренду.

Сукня виготовлена у довжині міді на довгий рукав з легкими хвильками на плечах та глибокими розрізами на спідниці. Виріб оздоблений кишенькою з синім надписом "УЗ". Рукава плаття, комір та низ сукні довершені синіми смужками.



Київський бренд випустив сукні "Укрзалізниця" / Фото з інстаграму



Київський бренд випустив сукні "Укрзалізниця" / Фото з інстаграму

Останні новини про Укрзалізницю

Вперше у світі, в Україні, з'явиться поїзд, який назвали у честь мами. Таку ініціативу вирішили реалізувати в "Укрзалізниці" після перемоги українського гурту Kalush на цьогорічному Євробаченні.

Поїзд, який курсує за маршрутом №43 Київ – Івано-Франківськ, до кінця цього року офіційно перейменують у "Стефанія Експрес".

На кількох українських вокзалах цей поїзд будуть зустрічати піснею "Стефанія", якою гурт Kalush, зайняв першу сходинку у конкурсі.

Окрім цього, до Калуша "Укрзалізниця" вирішила повернути поїзд "Прикарпатський експрес", що курсує рейсом Львів – Чернівці. Шлях пролягає через містечко Калуш, що за 35 кілометрів від міста Івано-Франківськ. Саме в Калуші живе сім’я Олега Псюка та його знаменита мама Стефанія, якій він присвятив пісню.

Додамо, відеокліп до пісні "Stefania", знятий в Ірпені, Бучі та Гостомелі, менш ніж за добу набрав 6,2 мільйонів переглядів та очолив першу сходинку в YouTube.