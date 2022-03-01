Кінець розкоші: український Vogue закликає припинити експорт брендових речей в Росію

Українське видання Vogue у зв’язку з військовою агресією окупантів Російської Федерації та гуманітарною кризою в Україні закликає ввести ембарго на експорт товарів моди та розкоші до Росії.

Глянець Vogue закликає всі міжнародні конгломерати та компанії, що займаються модою та розкішшю, негайно припинити будь-яку співпрацю на ринку країни-агресора, яка вже 6-й день цинічно вбиває мирних жителів.

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Українське видання особливо звертається до найбільших брендів та партнерів Vogue, таких як LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig, Shiseido.



Vogue Україна вимагає ембарго / Фото з глянцю

Ембарго мають поширюватися на бренди та інші суб’єкти, які виробляють, а також розповсюджують і продають на російському ринку модні товари, аксесуари, ювелірні вироби та годинники, предмети розкішного стилю життя.

Зробити вибір на користь гуманності над грошовими вигодами – це єдина розумна позиція, яку можна зайняти у протистоянні насильницькій поведінці Росії. Крім того, Vogue UA закликає світову індустрію моди не мовчати в ці темні часи, оскільки індустрія моди має найсильніший голос,

– йдеться в повідомлення.

Також український глянець закликає своїх партнерів та колег приєднатися до цього заклику та дій.



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