Кім Кардашян знялася з дітьми для глянцю Vogue: фантастична фотосесія в модних образах

Світська левиця Кім Кардашян стала головною героїнею березневого номера глянцю Vogue. Зірка з’явилася не лише на обкладинці американського видання, але й знялася в фотосесії зі своїми дітьми.

Для обкладинки глянцю зірка реаліті-шоу приміряла на собі сукню від бренду Loewe. Виріб оздоблений футуристичною сріблястою вставкою. У своїх колекціях бренд звертається до геометричних форм, незвичайних матеріалів, а також до ефекту "рідкого металу".

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Кімберлі позувала для глянцю сидячи з незворушним поглядом. Стилісти вклали рівно її волосся, а на обличчі зробили макіяж в улюблених для зірки бронзових тонах.



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue

Окрім традиційних образів для сторінок глянцю, Кім дозволила зробити кілька знімків з її дітьми. Фанати мають змогу побачити знаменитість не лише у ролі ікони стилю, але й люблячої матусі.

Фотограф зробив світлини дітей та Кім на подвір’ї їхнього особняка. У джинсовому костюмі від Balenciaga мільярдерка позувала зі своїми нащадками: 8-річною Норд, 6-річним Сейнтом, 4-річною Чикаго та 2-річним Псалом.



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue

У фотосесії для глянцю світська левиця позувала у білосніжній сукні від Balmain, масивних золотих сережках від Schiaparelli Haute Couture та ефектній сукні Givenchy з трикотажних верхом та спідницею, яка повністю розшита перлинами.



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue

Модниця приміряла на собі помаранчеву сукню від дизайнера Ріка Оуенса, комбінезон та габаритний капелюх від Balenciaga.



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue

Свою струнку талію та довгі ноги Кім Кардашян показує у чорній сукні від Valentino. В інтерв’ю виданню зірка розповіла, що її день розпочинається о 5:30 ранку з тренування. За її словами, вона "перебуває у своїй найкращій формі за все життя".



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue

Кім обожнює люксові та преміальні марки, тож команда стилістів підібрала для неї образи від наймодніших брендів. Зірка серіалу "Сімейство Кардашян" позувала у чорному комбінезоні від Burberry та білій сукні з капюшоном від Alaïa.



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue



Фантастична фотосесія Кім Кардашян для глянцю / Фото з Vogue