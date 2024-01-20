У мінісукні в снігопад: Кендалл Дженнер прогулялася в образі від Bottega Veneta

Супермодель не зважала на зимову погоду і вирішила не накидати на легкий лук верхнього вбрання. Ба більше, вона ходила по засніженій дорозі у туфлях-човниках на тонких підборах.

Зірка Кендалл Дженнер приїхала в Аспен – один з найпрестижніших гірськолижних курортів США. Для виходу на вечерю вона обрала камʼяно-сіру мінісукню Bottega Venetа з асиметричним вирізом на одне плече. Вишуканий наряд має вставку з білого хутра.

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Дженнер не накидала поверх сукні нічого – вона вийшла в прозорих чорних колготках і глянцевих чорних туфлях на шпильці. Фото опублікувала стилістка моделі Дені Мішель.

Рекламна кампанія Bottega Veneta

Це не перший випадок, коли Дженнер привертає особливу увагу до Bottega Veneta. За останні кілька місяців вона не раз виходила у повсякденних справах, одягнена з голови до п’ят у стильні образи бренду. Виявилося, що всі ці фото папараці були частиною маркетингової кампанії зимової колекції італійського дому моди. Наразі невідомо, чи був останній образ Дженнер ще одним пунктом співпраці фешн-діви з Bottega Veneta.