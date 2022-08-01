Кендалл Дженнер показала, як виглядає наймодніший купальник літа: яскраве фото

Американська модель Кендалл Дженнер є провідною it-girl, тож задає тренди на речі своїй багатомільйонній аудиторії. Цього разу 26-річна зірка продемонструвала на собі стильний купальник.

Здається, що мода б мала сама по собі щезнути з першого дня війни, оскільки дизайнери та речі, які вони презентують є абсолютно другорядними в період кризового періоду. Та попри все, мода – це потужна індустрія, з якою стикається кожна людина, зазначає 24 канал.

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Наші військові роблять все для того, щоб ми продовжували жити та не відкладали життя на потім. І хоч на календарі вже серпень, а водойми з кожним днем стають все менш теплішими, радимо вам не впускати можливостей та насолодитися останнім літнім періодом.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменита модель Кендалл Дженнер продемонструвала для своєї 250-мільйонної аудиторії розкішний купальник. Любителька перевернутого бікіні на шнурках цього разу обрала купальний костюм у стилі Бріджит Бордо.

Довгонога красуня приміряла на собі вишневий купальник в клітинку, який популяризувала на собі фотомодель та секс-символ 1950-х років.

Клітинка віші – досить романтична та завжди актуальна. Такий купальник виглядає ефектно і в яскравій, і в пастельній гамі.



Стильний купальник Кендалл Дженнер / Фото з Instagram



Стильний купальник Кендалл Дженнер / Фото з Instagram