Який образ підійде для прогулянки містом: показує модель Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер без вагань можна назвати іконою стилю. Модель володіє бездоганним смаком щодо вибору одягу та створення образів, які привертають увагу. Знаменитість нещодавно вибрала бездоганний аутфіт, який сподобається багатьом модницям.

Знаменита манекенниця здивувала поцінувачів її стилю новим образом. Сестра знаменитих сестер Кардашян є улюбленицею стрітстайл-фотографів, тож потрапила у кадр під час прогулянки Лос-Анджелесом у стильному виході.

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Зірка подіумів обрала для себе елегантний та дуже ефектний образ. Кендалл приміряла кілька трендових речей водночас. Знаменитість одягнула під низ білу базову футболку, яку поєднала з кремовою атласною спідницею довжини міді. Виріб оздоблений довгим розрізом, який додає спідниці трохи легкості та невимушеності.

Зверху Дженнер одягнула нейлоновий плащ вугільного відтінку довжини максі зі сріблими ґудзиками. Звертаючись до колекцій провідних дизайнерів, можна зробити висновок, що такі тренчі зараз на піку популярності, як і пальта.

Цього сезону довжина максі просто б’є всі рекорди. Бренди презентували довгі сукні, довгі спідниці та тренчі, які точно знайдуть своє місце в гардеробах справжніх модниць.

Свій бездоганний look модель довершила елегантними чорними чоботами на підборах до колін та улюбленими вузькими сонцезахисними окулярами. Окрім того, вона додала до образу цікаву деталь – бордові шкіряні рукавички, які додали її аутфіту цікавої родзинки.



Бездоганний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram



Бездоганний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram