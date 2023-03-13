Зірка серіалу "Пліткарка" одягнула вишиту сукню від дизайнерки Юлії Магдич: ефектне фото

Знаменита голлівудська акторка Келлі Разерфорд, яка зіграла у відомому серіалу "Пліткарка" одягнула сукню від української дизайнерки зі Львова Юлії Магдич.

11 березня актриса Келлі Разерфорд відвідала гала-концерт amfAR у місті Палм-Біч, що у Флориді.

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Фонд дослідження СНІДу (amfAR) зібрав знаменитостей на урочистий вечір зі збору коштів. Флорида займає третє місце за рівнем нових ВІЛ-інфекцій у Сполучених Штатах після Вашингтона, округ Колумбія та Джорджії. Майже 130 тисяч людей у ​​Флориді живуть з ВІЛ, у тому числі понад 8 тисяч в окрузі Палм-Біч.

На першому гала-концерті amfAR у Палм-Біч у 2022 році було зібрано понад 5 мільйонів доларів на дослідження СНІДу.

Келлі Разерфорд у вишиванці

На подію акторка Келлі Разерфорд прийшла у вишиванці від львівської дизайнерки Юлії Магдич. Знаменитість приміряла сукню волошкового кольору, вишиту чорно-білими маками. Свій образ актриса довершила білими туфлями-човниками.

Засновниця однойменного бренду Юлія Магдич розповіла у своєму інстаграмі, що для пошиття цієї сукні-вишиванки знадобився 21 кілометр ниток! Дизайнерка опублікувала світлину з Келлі у своєму інстаграмі та зауважила, що Україна перемагає на культурному та основному фронті. Вона також згадала церемонію Оскар, яка розчарувала українців.

У мережі всі обурюються, що у той час, коли росіяни розв’язали найбільшу війну у Європі з часів ІІ світової та вбили десятки тисяч українців, фільм про Навального та майбутнє Росії отримав престижну кінопремію.

"Чи часто Ви бачите зірок, що з’являються в національному одязі на червоному хіднику? Адже зазвичай це кутюрні сукні. Українська вишиванка може стати піонером цієї модної тенденції. На культурному фронті ми перемагаємо, як і на основному. А церемонія Оскар, вочевидь, цього року щедро проплачена кропленими кров‘ю грішми", – зазначила Юлія Магдич.