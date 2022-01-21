Кайя Гербер зачарувала розкішною сукнею з паєтками та білим коміром від Celine

20-річна донька відомої супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер на благодійному вечорі у Лос-Анджелесі з’явилася в елегантному образі. Дівчина приміряла сукню від французького Модного дому Celine.

Кайя Гербер не лише добре зарекомендувала себе у модельному світі, але й отримала ролі в кіно, заснувала книжковий клуб, а також займається благодійною діяльністю.

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19 січня дівчину запросили стати ведучою арт-шоу. Кайя модерувала благодійний аукціон, ціллю якого став збір коштів для дитячого госпіталю St. Jude в Лос-Анджелесі.

На важливий благодійний вечір Кайя одягнула стриману елегантну сукню чорного кольору. Плаття на довгий рукав зі спідницею плісе було повністю всипане паєтками. Виріб довершував білосніжний комір та білі манжети. До золотистих ґудзиків вона підібрала тонкі сережки та золотий годинник.

Мінімалістичний образ модель доповнила чорними босоніжками. Стилісти зробили їй укладку з легкими локонами, а візажисти підкреслили макіяжем її природну красу.



Розкішний образ Кайї Гербер / Фото з Getty Images