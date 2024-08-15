Неймовірно красиво: Катя Сільченко вразила образом нареченої в буковинському вінку

Українська дизайнерка Катя Сільченко вразила неймовірним перевтіленням. Вона приміряла розкішну сукню та буковинський обрядовий вінок з ковилою.

Дизайнерка бренду the COAT разом з групою відправилася в подорож мальовничими куточками України. Жінки проводили час в Хотинській фортеці, де свій майстер-клас проводила відома фотографиня Соня Плакидюк.

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Магічний образ Каті Сільченко

Катя Сільченко вирішила приміряти на собі сукню власного бренду з мережива, доповнивши look прикрасами від відомої дизайнерки Валерії Гуземи. А от головною окрасою дивовижного образу став вінок - традиційний атрибут у весільному строї українок. Дівчата вірили, що він має магічне, оберегове значення.

Одним із найколоритніших є буковинський обрядовий вінок з ковилою, який і сьогодні можна побачити на весіллях у Чернівецькій області, якою ми зараз подорожуємо,

– написала Катя Сільченко.

Називали такі головні убори по-різному, залежно від оздоблення: "карабуля", "дьорданик", "коди", "вінок з павунами", "трава", "коробка", "капелюшиння".

Вінок блідо-жовтого відтінку був прикрашений різноманітними перлами та камінчиками, а доповнювали верх стебла рослини. Цей головний убір відтворив бренд PATOKA.

Саме у такому вінку колись виходила заміж наречена. У своєму дописі Катя Сільченко навіть віднайшла весільну фотографію наречених, на яких чоловік та дружина були одягнені в національне українське вбрання, а голову молодої прикрашав буковинський вінок. За словами дизайнерки, відтворений образ став для неї став магічним.