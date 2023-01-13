Наймодніші штани сезону – камуфляжні: як їх носять світові знаменитості

Камуфляжні штани знову повертаються в моду. У своєму гардеробі їх вже мають чимало світових знаменитостей. Для українок такий тренд актуальний, тож варто поповнити свій гардероб камуфляжними штанами.

Військовий камуфляж знову в тренді. Як показує практика, такі речі не затримуються довго в тенденціях. Вони раптово з’являються і раптово зникають, тому варто не проґавити можливості приміряти на собі стильні штани.

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У своєму гардеробі камуфляжні штани мають модель Емілі Ратажковскі, інфлюенсерка Кайлі Дженнер, Кім Кардашян та модниця Емілі Сіндлев.

Емілі Ратажковскі приміряє вкорочений лонгслів з чорним пальто, довершуючи образ камуфляжними штанами та білими конверсами. А от Кайлі Дженнер приміряла трендову дублянку та коричневі угги на масивній платформі. Її look доповнила срібляста сумка, яка зараз ультрапопулярна.

Якщо ви хочете внести в свій гардероб стиль мілітарі, то камуфляжні штани – ідеальна знахідка для холодної пори року. Такі штани можна використовувати у повсякденному стилі. Поєднуйте їх з класичними водолазками, лонгслівами, світшотами чи светрами. Підбирайте до таких штанів верх в чорному, сірому або зеленому кольорі.

Втім уникайте камуфляжу з ніг до голови. Нехай у вашому аутфіті буде присутня лише одна річ, що пов’язана з військовим стилем. Опираючись на вибір модниць, до штанів мілітарі обирайте кросівки, якщо цьому сприятимуть погодні умови, угги або чорні черевики.

Радимо придивитися до модних виходів інфлюенсерів, щоб надихнутися цікавою стилізацією камуфляжних штанів.