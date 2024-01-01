Інна Мірошниченко замилувала образом у кепі від бренду Ruslan Baginskiy: ефектний аутфіт
Джерело:Інна Мірошниченко
Дружина телеведучого Тимура Мірошниченка поділилася з прихильниками новою світлиною. Вона опублікувала підсумковий пост та показала стильний аутфіт.
Нову світлину адвокатка опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить понад 130 тисяч підписників. Кадри для Інни Мірошниченко зробила фотографиня Анастасія Ференчак.
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Образ Інни Мірошниченко
Інна позувала перед камерою фотографа в чорній трикотажній сукні довжини міді та червоному твідовому жакеті з накладними кишенями.
Образ адвокатки доповнював головний убір – кепі від відомого львівського дизайнера Руслана Багінського. Інна розпустила волосся та довершила образ мінімалістичними сережками.
Стильний образ Інни Мірошниченко / Фото з інстаграму Інни Мірошниченко
До цієї світлини дружин Тимура Мірошниченка опублікувала допис, в якому підсумувала 2023 рік.
Пост Інни Мірошниченко
А памʼятаєте, як рік тому 1 січня о 00:20 ми виходили на балкони, вулиці і намагалися перекричати сирени? Коли співали ту саму пісню про **йла?
Коли ми не боялися (може це і занадто зухвало, бо ризик значно вищий, ніж ймовірність щось довести своїм бадьорим криком).
Але ми були злі, згуртовані і повні сил довести, що в нас не вкрасти свято.
Свято в найстрашніші часи…
Я бажаю всім нам віднайти ті сили. І закінчити рік, як почали: сповненими віри, що добро переможе зло.
Памʼятайте, що лише ментально здорові ми можемо бути корисними і допомагати тим, хто так сильно потребує цього: нашим захисникам, захисницям, дітям і дорослим, які втрачають найдорожче.
Лише згуртовані.
Обіймаю всіх, кому важко.
Ми є одне в одного!
Ми разом.