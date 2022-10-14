Перемога скоро: український бренд Indposhiv випустив хустинку з палаючим Кримським мостом

Український бренд Indposhiv випустив нагрудну хустинку з принтом підірваного та палаючого Кримського моста.

Бренд чоловічого одягу вже не вперше випускає символічні хустинки, які запам’яталися всім українцям в час війни.

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У квітні бренд Indposhiv презентував колекцію хустинок з ілюстраціями світлин, які розлетілися всією країною та світом. На одній хустинці проілюстровано зруйнований будинок, без стіни, але з елементом віри у те, що Україна переможе і залатає цю рану "вишиванкою".

На другій – епізод з підірваним мостом у Ірпені, яким евакуйовувалося мирне населення. На третій – момент прощання людей на залізниці, які можливо, більше ніколи не побачаться.



Колекція хустинок Indposhiv з воєнними ілюстраціями / Фото з Instagram

Тепер бренд чоловічого одягу презентував новий виріб – хустинку з підірваним та палаючим Кримським мостом, який Росія незаконно збудувала між анексованим Кримом та материковою Росією.

Хустинка отримала назву "Crimean Bridge Bavovna" (Бавовна на Кримському мосту). До ілюстрації Indposhiv ще символічно додав іконку помаранчевого кольору Pantone в колір полум’я, яке палало від підірваного моста.

З початку повномасштабної війни у нас всіх є символи. Згодом, ми скажемо що ці символи – наші сходи до перемоги. Ми в Indposhiv намагаємось зафіксувати всі камінчики, завдяки яким ці сходи будуються. Наша хустинка Crimean Bridge Bavovna присвячена перелому, в прямому і й переносному сенсі. Коментарі зайві. Перемога скоро! Слава Україні!,

– розповіла про ідею нової хустинки дизайнерка Катя Возіанова.



Indposhiv випустив хустинку з палаючим Кримським мостом

На початку жовтня Indposhiv запросив знятися для нової колекції бренду адвоката та військового Масі Наєма, який отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на Сході. Через поранення на фронті Масі залишився без ока. Він тривалий час лікувався, і лише вперше під час зйомок колекції показав, як виглядає зараз.